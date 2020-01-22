Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

22 січня 2020 року - 08:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України вручив державні гранти переможцям першого конкурсу стартапів

21 лютого 2020 року - 14:33

Володимир Зеленський: Український фонд стартапів – це допомога маленькому бізнесу стати великим

21 лютого 2020 року - 14:08

Звернення Президента України з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2020 року - 16:42

Президент: Завершити розслідування справ Майдану – наше головне завдання

20 лютого 2020 року - 16:27

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні
Участь Президента України у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2020 року - 09:30

Перейти до всіх галерей

Президент України вручив державні гранти переможцям першого конкурсу стартапів

21 лютого 2020 року - 14:33

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії нагородження переможців першого конкурсу на здобуття грантів від Українського фонду стартапів.

Глава держави вручив вісім сертифікатів на загальну суму 9 млн грн представникам компаній-переможців для реалізації інноваційних ідей.

«Сьогодні перші переможці отримають державне фінансування своїх стартапів. Це – інвестиційні проекти у різних сферах, які можуть поліпшити життя як окремих секторів, так і звичайних громадянин України», – сказав Президент під час привітання переможців.

Глава держави наголосив, що ці інвестиційні проекти є допомогою маленькому бізнесу стати великим.

Український фонд стартапів надає фінансування компаніям, які перебувають на ранньому етапі розвитку. Стартап, який відповідає всім критеріям відбору, може отримати до 75 тис. доларів від держави: до 25 тис. на стадії pre-seed та до 50 тис. доларів – на стадії seed.

Проекти проходять конкурсний відбір. Спочатку їх оцінюють експерти. Після отримання достатньої кількості балів стартапи потрапляють на pitch day, де переможців визначає конкурсна комісія.

Так, державне фінансування отримали мобільний додаток BioBin, пошуковий сервіс Pytag, український сталий бренд жіночого одягу Framiore, сервіс юридичної допомоги «Правомен», інформаційно-аналітична система з управління землями сільськогосподарського призначення FieldBI, технологія нанополімеризації BIOC, сервіс з оцінки локацій для успішного розвитку бізнесу GeoDesign.info, розробник рішень для безпілотних літаків AeroDrone.

Версія для друку