Президент України вручив державні гранти переможцям першого конкурсу стартапів

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії нагородження переможців першого конкурсу на здобуття грантів від Українського фонду стартапів.

Глава держави вручив вісім сертифікатів на загальну суму 9 млн грн представникам компаній-переможців для реалізації інноваційних ідей.

«Сьогодні перші переможці отримають державне фінансування своїх стартапів. Це – інвестиційні проекти у різних сферах, які можуть поліпшити життя як окремих секторів, так і звичайних громадянин України», – сказав Президент під час привітання переможців.

Глава держави наголосив, що ці інвестиційні проекти є допомогою маленькому бізнесу стати великим.

Український фонд стартапів надає фінансування компаніям, які перебувають на ранньому етапі розвитку. Стартап, який відповідає всім критеріям відбору, може отримати до 75 тис. доларів від держави: до 25 тис. на стадії pre-seed та до 50 тис. доларів – на стадії seed.

Проекти проходять конкурсний відбір. Спочатку їх оцінюють експерти. Після отримання достатньої кількості балів стартапи потрапляють на pitch day, де переможців визначає конкурсна комісія.

Так, державне фінансування отримали мобільний додаток BioBin, пошуковий сервіс Pytag, український сталий бренд жіночого одягу Framiore, сервіс юридичної допомоги «Правомен», інформаційно-аналітична система з управління землями сільськогосподарського призначення FieldBI, технологія нанополімеризації BIOC, сервіс з оцінки локацій для успішного розвитку бізнесу GeoDesign.info, розробник рішень для безпілотних літаків AeroDrone.