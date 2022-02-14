Президент України вшанував пам’ять співвітчизників, загиблих у боях на території інших держав

У День вшанування учасників бойових дій на території інших держав встановлено кошик квітів від Президента до Меморіального комплексу громадянам України, полеглим в Афганістані.

«Час не спроможний викреслити з нашої пам’яті героїчні подвиги, приклади відваги та бойового братерства десятків тисяч синів і дочок України», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що воїни з досвідом участі у збройних конфліктах у гарячих точках планети одними з перших стали на захист територіальної цілісності й незалежності України, поповнивши лави нашої армії.

«Ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв – учасників бойових дій на території інших держав, які віддали свої життя під час виконання військового обов'язку. Вічна їм слава», – сказав Президент.

Володимир Зеленський висловив подяку від імені українського народу всім ветеранам за мужність у боротьбі з російським агресором, допомогу війську та участь в організації національного спротиву.

«Упевнений, що ви й надалі будете взірцем високого професіоналізму, лицарства та благородства для нинішніх захисників України», – зазначив Глава держави.

Цей пам’ятний день встановлено у 2004 році на підтримку ініціативи громадських організацій та з метою вшанування українських громадян, які виконували військовий обов'язок на території інших держав, і приурочено до завершення виведення військ колишнього СРСР з території Афганістану 15 лютого 1989 року.