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Президент України вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів

11 квітня 2021 року - 10:28

Президент України вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів

У Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів було встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до Меморіального комплексу «Бабин Яр» у місті Києві.

Також відбулося покладання квіткових композицій до пам’ятного знака загиблим у Сирецькому концентраційному таборі та пам’ятного знака «Пам’ять заради майбутнього» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

«У роки Другої світової війни у нацистських таборах, катівнях, на каторжних роботах Україна втратила безліч своїх синів і доньок. Ми пам’ятаємо про них усіх. У нинішні непрості й тривожні часи українці та весь цивілізований світ мають продемонструвати особливу єдність, щоб більше ніколи не допустити масштабної війни та навіть можливості повторення подібних жахіть», – зазначив Глава Української держави.
 

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