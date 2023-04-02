Президент України взяв участь у піднятті Державного прапора на відновленому флагштоку в Бучі, вручив почесну відзнаку міста-героя та державні нагороди

У річницю звільнення Бучі від російських окупантів Президент Володимир Зеленський узяв участь у піднятті Державного прапора України на відновленому флагштоку Меморіалу пам’яті захисників Бучанської міської територіальної громади, вручив почесну відзнаку міста – героя України та державні нагороди.

Флагшток розташований на площі на перехресті дороги з Бучі до смт Ворзель. На цьому місці третього березня 2022 року відбувся великий бій: підрозділи Збройних Сил України та добровольці зупинили колону російської бронетехніки, яка рухалася з боку Бородянки та Ворзеля. Маючи легке озброєння, добровольці майже добу тримали кругову оборону проти сил росіян, що кількісно переважали.

Раніше на цій площі розташовувався найбільший у регіоні прапор України, який ворог знищив під час окупації. Тепер цей прапор відновили й урочисто підняли в присутності Президента та високих гостей.

У заході взяли участь: Президент Республіки Молдова Мая Санду, Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер, Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

У присутності високих іноземних гостей Глава держави вручив почесну відзнаку «Місто – герой України» міському голові Бучі Анатолію Федоруку.

«Сьогодні для мене честь вручити Бучі – місту героїв – почесну відзнаку, що символізує силу цього міста, символізує складний шлях, пройдений українцями», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Зокрема, орден «Золота Зірка» передано Герою України підполковнику Сергію Яндульському, який виконує бойові завдання з відсічі збройній агресії РФ з березня 2022 року. Підполковник неодноразово діяв під щільними обстрілами противника. Групи під його керівництвом знищували велику кількість військової техніки й живої сили ворога.

У червні 2022 року на Луганщині під ворожим обстрілом Сергій Яндульський особисто доправив у безпечне місце та надав першу допомогу пораненому старшому солдату, урятувавши йому життя. Наприкінці вересня, перебуваючи на передових позиціях у Донецькій області, підполковник потрапив під ворожий обстріл і зазнав вогнепального поранення плеча й лівого стегна, але зміг організувати вогонь у відповідь, у результаті чого було знищено солдатів і техніку окупанта.

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» дружині командира танка, старшого сержанта Сергія Васіча, якого було удостоєно звання Героя України посмертно. Під час оборони Київщини в районі смт Макарів 8 березня 2022 року його бойова машина разом із двома іншими танками вступила в бій з переважальними силами противника. Танк Сергія Васіча з першого прострілу уразив головну бойову машину ворога та, майстерно маневруючи, зайшов у фланг противника й відкрив вогонь, завдаючи втрат живій силі окупанта. Загалом три українські танки знищили шість одиниць ворожої техніки та значну кількість особового складу. Проте машина Сергія Васіча була уражена протитанковою керованою ракетою окупанта. Разом із командиром загинули два члени його екіпажу.

З рук Володимира Зеленського «Золоту Зірку» отримали рідні танкіста, солдата Костянтина Мрочка, який також загинув у бою в районі смт Макарів 8 березня та був удостоєний звання Героя України посмертно. Свого часу Костянтин Мрочко брав участь у боях за Мар’їнку, Маріуполь, Дебальцеве та Іловайськ, воював у складі екіпажу під командуванням молодшого сержанта Миколи Тишика. Після початку вторгнення Російської Федерації в Україну він повернувся з-за кордону й добровільно вступив до 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Крім того, Президент вручив військовослужбовцям ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, ордени Данила Галицького та медалі «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня.

Серед нагороджених – військові ЗСУ, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Служби безпеки.

Також Глава держави та іноземні гості відвідали вулицю Вокзальну у Бучі. На цій вулиці 27 лютого 2022 року ЗСУ зупинили та знищили колону російських військ, що рухалася до Києва з боку Гостомеля. Під час бойових дій постраждали 215 будівель, тобто кожен третій будинок на вулиці. Президент разом з іноземними лідерами ознайомився з ходом відновлення пошкоджених житлових будинків.

Володимир Зеленський також поспілкувався з мешканцем одного з будинків - 85-річним Григорієм Замогильним, який залишався в своїй оселі під час бойових дій та окупації Бучі.