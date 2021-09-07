Президент України: Я впевнений, що наша держава заслуговує стати господаркою Олімпійських ігор

В Україні реалізуються програми, які дадуть змогу створити належну спортивну інфраструктуру та гідні умови для тренувань і підготовки українських спортсменів. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час святкових заходів з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету, які відбулися в Національному палаці мистецтв «Україна».

Глава держави зауважив, що деякі олімпійські чемпіони, котрі здобували медалі у складі збірної України, були змушені залишити батьківщину через недбале ставлення держави до спортсменів.

«Я дуже хотів це змінити, хотів, щоб українські спортсмени відчували себе на п’єдесталі пошани завжди, а не три хвилини раз на чотири роки. Щоб ніхто не мав права влаштовувати їм цькування у соцмережах. Щоб вони відчували повагу», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що для виховання майбутніх українських чемпіонів необхідно створити належні умови.

«Тому ми почали відновлення та побудову спортивної інфраструктури. Найперше – дитячої. Це дуже важливо, бо спорт мають любити змалечку», – зауважив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, в Україні передбачено реконструкцію та спорудження 18 спортивних інтернатів для дітей, а також спортінтернатів для дітей-сиріт, 100 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкільних стадіонів і басейнів.

«Ми почали програму «Здорова Україна», я цією програмою пишаюся. Вона передбачає побудову 2 тисяч активних парків по Україні, 10 тисяч спортивних майданчиків, 19 льодових арен по всій державі. 100 стадіонів. 25 спортивних «магнітів», – наголосив Президент.

Крім того, програма «Здорова Україна» передбачає спорудження багатофункціональних комплексів у кожному регіоні, здатних приймати змагання світового рівня.

Глава держави нагадав, що сьогодні разом з президентом МОК Томасом Бахом він відкрив у Києві урбан-парк. Подібні спортивні майданчики будуть побудовані в інших містах України.

«Ми зробили спорт стратегічним напрямком держави», – наголосив він.

Володимир Зеленський також запросив на сцену президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, який перебуває в Україні з візитом, зауваживши, що це – перший олімпійський чемпіон серед очільників МОК.

«Новий девіз Олімпійських ігор – «Швидше, вище, сильніше – разом». Ми віримо, що разом досягнемо своєї мрії. Велика мрія – це Олімпіада в Україні. І я дуже в це вірю. Я впевнений, що наша велика держава заслуговує стати господаркою Олімпійських ігор», – зазначив він.

Глава держави додав, що провести Олімпіаду в Україні – це нелегке завдання.

«Але в такі моменти я завжди згадую слова важкоатлетів і мого батька – майстра спорту з важкої атлетики. Вони кажуть: піти і спробувати щось підняти – завжди нелегко. Легко – не спробувати й піти. Так казали важкоатлети. Тож щодо Олімпійських ігор – ми точно спробуємо», – наголосив Президент.

Глава держави також нагородив Томаса Баха орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня.

Володимир Зеленський привітав присутніх спортсменів з Днем фізичної культури і спорту та 30-річчям Національного олімпійського комітету України.

«Сьогодні святкує вся Україна, бо в ній важко знайти куточок, який не виховав би чемпіона, призера чи учасника Олімпійських ігор», – сказав Президент і закликав віддати належне всім олімпійцям, які народилися в нашій країні.

Крім того, Глава держави разом з першою леді Оленою Зеленською оглянули фотовиставку «Спортивна слава незалежної України».

Президентське подружжя та очільник МОК Томас Бах взяли участь у презентації книги олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої «Золото Атланти». Видання присвячене перемогам збірної України на ХХVI літніх Олімпійських іграх 1996 року в Атланті. Лілія Подкопаєва вручила примірники книги Володимиру Зеленському та Томасу Баху.