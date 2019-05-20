Президент України здійснить візит до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі

4-5 червня відбудеться робочий візит Президента України Володимира Зеленського до інституцій Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі.

Заплановані зустрічі Глави держави з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.

Президент України поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками з лідерам інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.