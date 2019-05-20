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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

20 травня 2019 року - 15:53

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Президент України здійснить візит до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі

29 травня 2019 року - 12:51

Президент Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо обставин полону восьми військовослужбовців 53-ї ОМБР

29 травня 2019 року - 12:32

Україна продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом – підсумки зустрічі Президента з місією МВФ

28 травня 2019 року - 19:42

Помічник Президента України Андрій Єрмак за дорученням Глави держави відвідав Закарпатську область, що постраждала від паводка, та зустрівся з родиною загиблого школяра

28 травня 2019 року - 19:40

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Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині
Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині

27 травня 2019 року - 19:42

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Президент України здійснить візит до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі

29 травня 2019 року - 12:51

4-5 червня відбудеться робочий візит Президента України Володимира Зеленського до інституцій Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі.

Заплановані зустрічі Глави держави з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.

Президент України поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками з лідерам інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.

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