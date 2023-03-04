Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Кабмін вже в березні підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості – звернення Президента України
Кабмін вже в березні підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості – звернення Президента України

4 березня 2023 року - 17:31

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський узяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад: Ми всі разом забезпечуємо незламність України, і це пріоритет

4 березня 2023 року - 20:46

Кабмін вже в березні підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості – звернення Президента України

4 березня 2023 року - 17:29

Освіта в Україні має стати більш сучасною – Володимир Зеленський і Роберта Мецола поспілкувалися зі студентами Львівщини

4 березня 2023 року - 16:58

Президент України зустрівся у Львові з Президентом Європейського парламенту

4 березня 2023 року - 11:40

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Львівської області
Робоча поїздка Президента України до Львівської області

3 березня 2023 року - 12:35

Перейти до всіх галерей

Президент України зустрівся у Львові з Президентом Європейського парламенту

4 березня 2023 року - 11:40

Президент України зустрівся у Львові з Президентом Європейського парламенту

У межах робочої поїздки на Львівщину Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою, яка вдруге відвідує нашу країну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Глава держави подякував Президенту Європарламенту за лідерство в підтримці України з перших днів жахливої війни та за важливі рішення, ухвалені цією європейською інституцією.

«Зокрема, як це було 1 березня минулого року, коли на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі», – нагадав Володимир Зеленський.

Президент України також відзначив ухвалені Європарламентом резолюції щодо визнання Росії державою – спонсором тероризму, визнання Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом українського народу, щодо створення міжнародного трибуналу ad hoc щодо злочину агресії проти України, щодо підготовки саміту Україна – ЄС (із підтримкою формули миру), а також резолюцію до річниці початку повномасштабного вторгнення РФ, у якій, зокрема, міститься заклик надати Україні необхідну зброю.

Володимир Зеленський подякував Роберті Мецолі за тверду позицію щодо необхідності збільшення санкційного тиску на РФ. Він зазначив, що 10-й санкційний пакет є надзвичайно важливим, але санкційний тиск на агресора потребує посилення.

Президенти України та Європарламенту обговорили просування української формули миру та перспективи залучення до майбутнього саміту на підтримку миру широкого кола світових гравців, передусім країн Глобального Півдня.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії й уже цього року розпочати переговори про вступ до ЄС.

Співрозмовники обговорили перспективу функціонування Офісу зв’язку Європейського парламенту в Україні, що сприятиме посиленню співпраці та пришвидшенню євроінтеграційних процесів.

Зі свого боку Роберта Мецола зазначила, що дуже рада знову приїхати в Україну, зокрема вперше відвідати Львів.

Президент Європарламенту запевнила у непохитній підтримці нашої країни в протистоянні повномасштабній російській агресії, яка захищає не лише себе, а і Європу, та на шляху до членства в європейській родині, невіддільною частиною якої є Україна.

ф

Робоча поїздка Президента України до Львівської області

3 березня 2023 року - 12:35
Під час робочої поїздки до Львівської області Президент України Володимир Зеленський відвідав один із госпіталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку, 3 березня 2023 року
Версія для друку