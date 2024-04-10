Президент України зустрівся в Чернівцях із делегацією Світового конгресу українців

Володимир Зеленський провів зустріч із делегацію Світового конгресу українців, яка прибула до Чернівців із Бухареста, де відбувається саміт СКУ. У ньому беруть участь понад 200 очільників і представників українських громад із 55 країн світу.

«Наша зустріч – це дуже важливий сигнал для громад наших партнерів. Це важливий сигнал підтримки для українців, які щоденно боронять нашу державу, а також для цивільних людей», – сказав Президент.

Глава держави наголосив на важливості активної роботи Світового конгресу українців з урядами, парламентами та громадами іноземних країн, щоб забезпечувати міжнародну підтримку України.

Володимир Зеленський також відзначив, що Світовий конгрес українців підтримує освітні програми для українських дітей.

«Я знаю, що у вас є багато освітніх і культурних програм, які ви реалізуєте на різних континентах. Дуже важливо, щоб наші діти, які зараз за кордоном, не втратили українську культуру. Програми, книжки, мова – цей напрям також дуже важливий. Ми хочемо потім повертати наших дітей в Україну та відбудовувати державу», – сказав він.

Глава держави подякував СКУ та громадським організаціям закордонних українців за підтримку нашої країни з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зі свого боку президент Світового конгресу українців Павло Ґрод наголосив, що головна мета сьогодні – перемога України над агресором, і СКУ завжди підтримує нашу державу на цьому шляху.

«Ми всі горді бути українцями. А сьогодні українці стали на першому місці як найхоробріший народ в усьому світі», – зазначив Павло Ґрод.