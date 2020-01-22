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Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

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Зустріч Президента України з Державним секретарем США
Зустріч Президента України з Державним секретарем США

31 січня 2020 року - 12:33

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Президент України зустрівся з Державним секретарем США

31 січня 2020 року - 12:28

Президент України зустрівся з Державним секретарем США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем США Майком Помпео.

«Хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, адміністрації Президента Трампа, вам особисто і в цілому народу США за постійну підтримку України – нашого суверенітету та територіальної цілісності. Для нас це дуже важливо», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський подякував США за допомогу Україні в розслідуванні катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України» в Ісламській Республіці Іран.

Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в активній співпраці зі США у різних напрямах.

Володимир Зеленський і Майк Помпео обговорили розбудову Донбасу та розвиток інфраструктури в Україні.

«У нас великі плани щодо доріг. Наш перший крок – 25 тисяч кілометрів доріг. Ми запрошуємо американських бізнесменів інвестувати в українську інфраструктуру», – зазначив Президент.

Також сторони обговорили перебіг реформ в Україні та торговельні відносини двох країн.

Держсекретар США висловив підтримку співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

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Зустріч Президента України з Державним секретарем США

31 січня 2020 року - 12:33
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