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Президент України зустрівся з Державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном

8 лютого 2020 року - 14:46

Президент України зустрівся з Державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном

Під час офіційного візиту до Святого Престолу Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем, кардиналом П’єтро Пароліном, за участю Секретаря з міждержавних відносин, архієпископа Пола Річарда Галлахера.

Глава держави відзначив плідну співпрацю, що її вдалося розвинути за 28 років дипломатичних відносин між Україною та Святим Престолом, дата встановлення яких символічно збігається із сьогоднішнім візитом.

«Україна готова розвивати тіснішу взаємодію зі Святим Престолом. Нас поєднують спільні цінності та спільне бачення майбутнього», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що запросив Його Святість Папу Франциска до України.

Глава держави наголосив, що Україна прагне миру і тому звертається до Святого Престолу та особисто до Його Святості Папи Франциска з проханням про підтримку й допомогу у мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі. Володимир Зеленський також звернувся до Святого Престолу з проханням допомогти нашій державі звільнити своїх громадян.
Він наголосив, що міжцерковний діалог в Україні може слугувати прикладом для інших країн, і відзначив важливу роль Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій у діяльності держави.

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Офіційний візит Президента до Ватикану, 08 лютого 2020 року

8 лютого 2020 року - 11:46
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