Президент України зустрівся з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Джеймсом Клеверлі, який перебував з візитом у нашій країні.

«Ваш візит відбувається на тлі масштабного російського ракетного обстрілу, який залишив усю Україну без світла та води. Але це не зупинило вас. Дякую», – наголосив Президент.

Глава держави високо оцінив непохитну підтримку України та всього нашого народу з боку Великої Британії. Він окремо подякував британському уряду за оборонну допомогу нашій державі, яка цього року сягнула 2,3 млрд фунтів стерлінгів. У межах зустрічі державному секретарю також було передано інформацію про актуальні першочергові оборонні потреби України.

«Ми знаємо, що ви наші друзі й партнери, і ви поруч із нами в цей визначальний час. Українці ніколи цього не забудуть», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України поінформував державного секретаря у закордонних справах Великої Британії про наслідки російських терористичних ударів по об’єктах критичної цивільної інфраструктури й наголосив на важливості виділення британською стороною допомоги на відбудову ключових енергетичних об’єктів, що зазнали руйнувань унаслідок обстрілів з боку агресора.

Глава держави привернув увагу Джеймса Клеверлі до ініціативи Grain from Ukraine з надання продовольчої допомоги країнам, які потерпають від голоду найбільше. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова й надалі робити вагомий внесок у гарантування глобальної продовольчої безпеки.

Президент подякував за підтримку з боку офіційного Лондона резолюції Генасамблеї ООН щодо механізму компенсації збитків, завданих Україні агресією РФ. Було також висловлено сподівання на підтримку британською стороною ініціативи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії проти України.

Володимир Зеленський наголосив на важливості ухвалення Великою Британією рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

«Це важливо зробити саме зараз, коли українці вшановують 90-ті роковини Голодомору», – заявив Глава держави.