Президент України зустрівся з головою Національних зборів Франції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Національних зборів Франції на чолі з їх головою Яель Брон-Піве.

Глава держави наголосив, що візит голови Національних зборів Франції є свідченням підтримки України, яка, як він сподівається, триватиме й надалі.

Володимир Зеленський подякував за нещодавню підтримку французьким парламентом Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією, за яку було проголосовано 12-13 березня 2024 року.

«Особливо хотів би відзначити останнє рішення, яке для нас було принциповим та стало новою сторінкою в безпековому майбутньому України, – це гарантії безпеки, підписані між Україною та Францією 16 лютого 2024 року. Те, що ви підтримали їх більшістю, – це велика робота, і ми за це дуже вдячні. Це важливий сигнал і для ухвалення рішень іншими державами в підписанні відповідних документів», – сказав Президент.

Співрозмовники також обговорили співпрацю в оборонній сфері та першочергові потреби Збройних Сил України.

Окрему увагу сторони приділили обговоренню нещодавніх предметних пропозицій Президента Франції Еммануеля Макрона щодо розширення підтримки України для протистояння російській агресії.