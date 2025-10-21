Президент України зустрівся з Королем Великої Британії Чарльзом ІІІ

Король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ прийняв Президента України Володимира Зеленського у Віндзорському палаці.

Глава Української держави подякував Його Величності та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку нашого народу, а також за сильні публічні меседжі на підтримку України та досягнення миру для нашої країни.

Володимир Зеленський розповів Королю Чарльзу ІІІ про ситуацію в Україні та актуальні виклики.

Окремо Президент відзначив нещодавній візит до Києва Королівської принцеси Анни та її важливу гуманітарну місію, зосереджену на дітях і сім’ях, постраждалих від війни.