Лінія фронту може бути початком дипломатії – звернення Президента

21 жовтня 2025 року - 19:12

У Норвегії Олена Зеленська зустрілася з Кронпринцесою Метте-Маріт

24 жовтня 2025 року - 16:21

Президент України зустрівся з Королем Великої Британії Чарльзом ІІІ

24 жовтня 2025 року - 16:12

Сьогодні Іспанія приєдналася до ініціативи PURL, а Фінляндія оголосила про свій внесок у розмірі 100 млн євро – Президент

23 жовтня 2025 року - 20:09

Норвегія приєдналася до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

23 жовтня 2025 року - 19:50

Робочий візит Президента України до Великої Британії
24 жовтня 2025 року - 14:25

24 жовтня 2025 року - 16:12

Король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ прийняв Президента України Володимира Зеленського у Віндзорському палаці.

Глава Української держави подякував Його Величності та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку нашого народу, а також за сильні публічні меседжі на підтримку України та досягнення миру для нашої країни.

Володимир Зеленський розповів Королю Чарльзу ІІІ про ситуацію в Україні та актуальні виклики.

Окремо Президент відзначив нещодавній візит до Києва Королівської принцеси Анни та її важливу гуманітарну місію, зосереджену на дітях і сім’ях, постраждалих від війни.

Робочий візит Президента України до Великої Британії

24 жовтня 2025 року - 14:25
