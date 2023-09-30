Президент України зустрівся з міністром оборони Словаччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Словацької Республіки Мартіном Скленаром, який прибув до Києва для участі в першому Міжнародному форумі оборонних індустрій.

Президент подякував Словаччині за військову та гуманітарну підтримку нашої країни з перших днів російської агресії.

«Ми вдячні вашій країні за те, що підтримуєте Україну в політичній площині та на полі бою. Це пріоритет для нас. Дякую кожній і кожному у Словаччині», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави поінформував про ситуацію на полі бою та першочергові потреби сил оборони України. Президент відзначив високий рівень оборонно-промислового комплексу Словаччини, що становить значний інтерес.

Було обговорено потреби нашої країни в галузі гуманітарного розмінування та відзначено потенціал співпраці у виробництві відповідного обладнання з локалізацією в Україні.