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Ми закладаємо основу арсеналу вільного світу – виступ Президента України на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій
Ми закладаємо основу арсеналу вільного світу – виступ Президента України на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій

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Участь Президента у першому Міжнародному форумі оборонних індустрій
Участь Президента у першому Міжнародному форумі оборонних індустрій

30 вересня 2023 року - 09:24

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Президент України зустрівся з міністром оборони Словаччини

30 вересня 2023 року - 10:50

Президент України зустрівся з міністром оборони Словаччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Словацької Республіки Мартіном Скленаром, який прибув до Києва для участі в першому Міжнародному форумі оборонних індустрій.

Президент подякував Словаччині за військову та гуманітарну підтримку нашої країни з перших днів російської агресії.

«Ми вдячні вашій країні за те, що підтримуєте Україну в політичній площині та на полі бою. Це пріоритет для нас. Дякую кожній і кожному у Словаччині», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави поінформував про ситуацію на полі бою та першочергові потреби сил оборони України. Президент відзначив високий рівень оборонно-промислового комплексу Словаччини, що становить значний інтерес.

Було обговорено потреби нашої країни в галузі гуманітарного розмінування та відзначено потенціал співпраці у виробництві відповідного обладнання з локалізацією в Україні.

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Участь Президента у першому Міжнародному форумі оборонних індустрій

30 вересня 2023 року - 09:24
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