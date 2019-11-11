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Президент України зустрівся з міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії

14 листопада 2019 року - 13:24

Президент України зустрівся з міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ – Федеральним міністром Відомства Федерального канцлера у справах ЄС, мистецтв, культури та засобів масової інформації Республіки Австрія Александром Шалленбергом.

Президент висловив сподівання, що новий уряд Австрії продовжуватиме підтримку України в питаннях протидії російській агресії та збереження режиму санкцій проти РФ. Володимир Зеленський ознайомив співрозмовника з останніми кроками української влади для мирного врегулювання ситуації на сході України.

Глава держави подякував за нещодавнє рішення Федерального уряду Австрії виділити 1 млн євро для покращення гуманітарної ситуації на Донбасі. Було також відзначено важливу підтримку з боку Австрії у впровадженні внутрішніх реформ в Україні та реалізації курсу європейської інтеграції.

Крім того, Володимир Зеленський закликав австрійський бізнес збільшувати інвестиції в українську економіку, які наразі сягають понад 1,16 млрд дол. США.

Глава держави привітав цьогорічне проведення Року культури України в Австрії та Року культури Австрії в Україні.

Крім того, Володимир Зеленський прийняв передане запрошення Федерального Президента Республіки Австрія Александра ван дер Беллена здійснити офіційний візит до Австрії.

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