Президент України зустрівся з міністром закордонних справ Канади

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем.

Глава держави подякував Канаді й особисто Прем’єр-міністру Джастіну Трюдо за підтримку, яку офіційна Оттава надає Україні.

«Є багато країн, з якими в України дружні стосунки, однак з Канадою вони насправді особливі. Існує чимало програм підтримки України Канадою: це і програма реформ, і реабілітація ветеранів – за все це ми дуже вам вдячні», – наголосив Володимир Зеленський.

Сторони детально обговорили розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані. Йшлося про питання компенсації родичам загиблих, повне розслідування трагедії, дослідження «чорних скриньок».

«Україна повністю відкрита в цьому питанні. І, за потреби, готова співпрацювати з міжнародними партнерами задля найповнішого отримання інформації з «чорних скриньок», – зазначив Президент.

На зустрічі також обговорили перебіг реформ в Україні. Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань висловив задоволення їхньою високою швидкістю.

Окремо зупинилися на інвестиціях.

«З економічної точки зору інфраструктура – наш пріоритет. Нам потрібно «зшити» країну, тому ми запрошуємо канадських інвесторів. Ми спрощуватимемо систему інвестування, комунікацій, захищатимемо права, щоб створювати в Україні якісну інфраструктуру та робочі місця», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України детально розповів про концесійні проекти, велику приватизацію, а також зосередився на реформуванні правової системи.

Крім того, Володимир Зеленський поінформував канадську делегацію про ситуацію на Донбасі.