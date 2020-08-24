Президент України зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Глава Української держави відзначив, що візит Гайко Мааса до України саме у День Незалежності є символічним свідченням особливих відносин між Києвом і Берліном.

«Я вдячний за те, що у такий важливий для України день – День Незалежності – у нас присутні гості такого високого рівня», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України поінформував Гайко Мааса про безпекову ситуацію на Донбасі та висловив подяку за послідовну підтримку з боку Німеччини територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.

«Ми вдячні вам особисто, вдячні вашому послу й окремо хочемо подякувати за постійну підтримку пані канцлеру Ангелі Меркель. Вона завжди підтримує нас з усіх пріоритетних питань, які в нас є: питання війни на сході, питання Криму, питання нашої територіальної цілісності й суверенітету», – сказав Володимир Зеленський.

Особливу увагу Президент звернув на прогрес у напрямі встановлення миру на сході України та інші кроки, що наближають проведення чергової зустрічі «Нормандської четвірки» на рівні лідерів держав.

«Щоб у нас вийшло провести в найближчий час, якомога швидше, зустріч у Нормандському форматі – все підготувати та дійсно просуватися вперед. Зараз справді є відчуття, що команди працюють непогано. Як би там не було, але 29 днів немає бойових смертей і поранень. Я вважаю, що це наша велика спільна перемога», – зауважив Глава держави.

Зі свого боку Гайко Маас запевнив, що Німеччина й надалі докладатиме всіх зусиль задля досягнення успіху в мирному процесі. Він висловив сподівання, що запланована на вересень 2020 року зустріч міністрів закордонних справ країн – учасниць Нормандського формату надасть додатковий імпульс виконанню рішень Паризького саміту «Нормандської четвірки».

«Україна підтримує німецьку позицію, що саміт лідерів має відбутися в кінці вересня», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, співрозмовники відзначили близькість позицій двох країн щодо подій у Республіці Білорусь. Президент України висловив підтримку зусиллям Німеччини та Франції у просуванні ідеї посередництва ЄС з метою врегулювання ситуації у цій державі.

У зв’язку із загрозою другої хвилі пандемії COVID-19 Володимир Зеленський та Гайко Маас також погодилися з необхідністю поглиблення співпраці у боротьбі з недугою. Глава Української держави подякував уряду ФРН за нещодавнє рішення щодо надання Україні 18 апаратів ШВЛ.

Гайко Маас підтвердив підтримку з боку Німеччини курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. При цьому він погодився з необхідністю збереження санкційної політики ЄС щодо Росії до усунення причин її запровадження – окупації Автономної Республіки Крим та війни на Донбасі.

Сторони відзначили взаємну налаштованість на співпрацю у зв’язку з наданням Україні статусу Партнера з розширеними можливостями НАТО.