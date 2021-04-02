Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Держави Катар

У межах офіційного візиту до Держави Катар Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Халідом бін Халіфою Аль Тані.

Сторони висловили задоволення високим рівнем українсько-катарських відносин, які ґрунтуються на принципах довіри, взаємоповаги та партнерства.

«Дякую вам за теплий прийом. Хочу, щоб наші відносини вийшли на новий рівень, щоб була зрозуміла конкретика на всіх напрямках, зокрема у цікавих проектах», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі співрозмовники окреслили пріоритетні напрями співпраці між Україною та Катаром, обговорили перспективи двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській, авіаційній, військово-технічній та безпековій сферах. Сторони позитивно відзначили збереження, попри пандемію коронавірусу, висхідної динаміки двосторонніх українсько-катарських контактів та сталу тенденцію до щорічного збільшення показників двосторонньої торгівлі.

Прем’єр-міністр, міністр внутрішніх справ Катару наголосив на важливості проведення цього року засідання спільної міжурядової комісії.

Також обговорили взаємодію країн у контексті підготовки Держави Катар до проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Володимир Зеленський та Халід бін Халіфа Аль Тані висловили обопільне бажання та готовність сприяти подальшій активізації й поглибленню двостороннього співробітництва на пріоритетних напрямках в інтересах українського та катарського народів.