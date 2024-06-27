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Ми формуємо команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру; нам потрібні реальні кроки – звернення Президента України до Організації американських держав
Ми формуємо команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру; нам потрібні реальні кроки – звернення Президента України до Організації американських держав

27 червня 2024 року - 10:10

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Президент України зустрівся з Прем'єр-міністром Словенії

27 червня 2024 року - 19:41

Президент України зустрівся з Прем'єр-міністром Словенії

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Президент подякував Словенії за чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, допомогу в посиленні обороноздатності нашої держави та реалізацію гуманітарних проєктів в Україні.

Володимир Зеленський відзначив участь Словенії в інавгураційному Саміті миру та її приєднання до Спільного комюніке. Лідери обговорили подальші кроки на шляху до забезпечення справедливого миру для України, залучення якнайбільшої кількості країн до підтримки Формули миру та протидію зусиллям РФ зірвати її реалізацію.

Під час зустрічі також обговорили фіналізацію тексту двосторонньої безпекової угоди в межах Спільної декларації G7 про підтримку України.

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Робочий візит Президента України до Бельгії

27 червня 2024 року - 16:27
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