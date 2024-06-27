Президент України зустрівся з Прем'єр-міністром Словенії

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Президент подякував Словенії за чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, допомогу в посиленні обороноздатності нашої держави та реалізацію гуманітарних проєктів в Україні.

Володимир Зеленський відзначив участь Словенії в інавгураційному Саміті миру та її приєднання до Спільного комюніке. Лідери обговорили подальші кроки на шляху до забезпечення справедливого миру для України, залучення якнайбільшої кількості країн до підтримки Формули миру та протидію зусиллям РФ зірвати її реалізацію.

Під час зустрічі також обговорили фіналізацію тексту двосторонньої безпекової угоди в межах Спільної декларації G7 про підтримку України.