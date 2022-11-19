Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, який уперше прибув до нашої країни з візитом.

Глава держави відзначив що перший візит Ріші Сунака до України у статусі голови британського уряду став надзвичайно змістовним і корисним для обох держав.

«Передусім я дякую Прем’єр-міністру за принципову підтримку України й за максимальну конструктивність у наших переговорах. Ми сьогодні обговорили всі питання, важливі для наших країн і для глобальної безпеки», – сказав Президент України у заяві за результатами переговорів з Ріші Сунаком.

Володимир Зеленський поінформував Прем’єр-міністра Великої Британії про наслідки російських ракетних ударів. Зокрема, за його словами, станом на сьогодні пошкоджено близько половини української енергетичної інфраструктури.

«Цей російський терор – не просто чергове знущання ворога з українців, а й прояв украй цинічної російської антиєвропейської, антилюдської політики. Українська енергогенерація може не лише повністю забезпечувати нашу країну, а й бути стабілізаційним елементом для загальноєвропейського енергоринку. Російські удари спрямовані зокрема й на те, щоб зруйнувати наше енергетичне зʼєднання з енергосистемою Європи. Тому кожен удар по українській енергетиці – це удар по енергетичній безпеці всього континенту», – заявив Президент України й додав, що Росія почала завдавати ударів також по обʼєктах газовидобування.

Під час зустрічі сторони обговорили можливості захисту української та європейської енергетичної безпеки.

«Я дуже вдячний за ті пропозиції, про які сказав пан Ріші Сунак та його команда. Вони змістовні, підготовлені. Дуже вдячні й розраховуємо на вас», – зауважив Володимир Зеленський.

Він також наголосив на важливості максимально ефективного обмеження експортної ціни на російські енергоресурси, яке має запрацювати найближчим часом. Адже Росія повинна відчути такі ж болісні втрати, як ті, які вона спричиняє для інших.

«Звичайно, обговорили сьогодні й наші можливості в захисті українського неба, а також оборонну співпрацю загалом. Я дякую пану Премʼєр-міністру за повне розуміння наших потреб і повну готовність допомагати», – сказав Президент України.

Співрозмовники також докладно обговорили спільні міжнародні зусилля заради миру, зокрема українську формулу миру.

«Одна з переваг нашої формули миру – це можливість для партнерів проявити лідерство в реалізації її пунктів. Ми пропонуємо нашим друзям проявити себе в тому, у чому вони найсильніші. Саме на цій основі обговорили сьогодні можливості Великої Британії стати співтворцем миру в Україні та всій Європі», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили питання участі Великої Британії у відбудові нашої країни. Президент подякував Премʼєр-міністрові за надану допомогу, зокрема Фонду енергетичної підтримки України.

Лідери також розглянули формати співпраці й конкретні кроки для гарантування продовольчої безпеки. Серед іншого йшлося про реалізацію двох проектів: експортної зернової ініціативи та гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

«Вірю, що разом із Британією зможемо надати суттєву допомогу найбіднішим країнам світу, зокрема в Африці та Азії», – розповів Глава держави.

У контексті поглиблення економічної співпраці Володимир Зеленський висловив подяку Великій Британії за лідерство у відкритті ринку для України. «Розраховуємо, що такий режим буде подовжений, це справді корисно для обох країн», – сказав він.

Президент і Премʼєр-міністр обговорили запровадження страхування воєнних ризиків для інвестицій в Україну та укладення нової амбітної угоди про цифрову торгівлю між двома країнами.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, на важливості досягнення домовленостей щодо гарантій безпеки для України, допоки наша держава не є членом НАТО.

Незадовго до дня вшановування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років Володимир Зеленський обговорив з головою британського уряду можливі шляхи визнання Великою Британією Голодомору геноцидом українського народу.

«Це важливо саме зараз, коли Кремль знову здійснює акти геноциду проти українців. Цю тему треба детально пропрацювати. Ми віримо, що справедливість буде забезпечена», – сказав Президент.

Прем’єр-міністр Великої Британії зі свого боку відзначив мужність українського народу, яка надихає весь світ.

Ріші Сунак наголосив, що Велика Британія допомагатиме Україні доти, поки наша держава не здобуде мир.

«Ми продовжуватимемо надавати допомогу, поки ви тиснете на російські війська, поки ваші об’єкти інфраструктури, ваші домівки знищують», – запевнив він.

За словами Ріші Сунака, Велика Британія надасть нову військову допомогу, а також продовжить навчання українських військових медиків та інженерів. Крім того, заплановано передати зимове обладнання для військових, а також гуманітарну допомогу на суму понад 16 млн фунтів стерлінгів.

Ріші Сунак зазначив, що Велика Британія сподівається прийняти наступного року конференцію з відбудови України.

«Сподіваймося, що ми зможемо закінчити цю варварську війну й забезпечити справедливий мир, коли буде верховенство права, мир і повага до суверенітету держави, а ті, хто скоїв воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності», – сказав Прем’єр-міністр Великої Британії.