Президент України зустрівся з Президенткою Угорщини

У межах третього саміту міжнародної Кримської платформи Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Угорщини Каталін Новак.

Глава держави відзначив особисту участь Президентки Угорщини в саміті.

«Дякую вам за візит до України, за участь у саміті міжнародної Кримської платформи. Для нас дуже важлива ваша підтримка територіальної цілісності й суверенітету України», – сказав Володимир Зеленський.

Президенти двох держав обговорили питання транскордонної співпраці та спільних ініціатив у Закарпатській області.

Було наголошено на вагомості нещодавньої регіональної поїздки Президента України до Закарпаття та його зустрічі з представниками угорської громади.

Володимир Зеленський акцентував на важливості підтримки України, зокрема з боку Угорщини, у боротьбі з російським агресором, а також на шляху інтеграції нашої країни до Європейського Союзу й НАТО.

Глава держави окремо відзначив допомогу Угорщини в лікуванні поранених українських військовослужбовців і навчанні військових медиків.

Володимир Зеленський і Каталін Новак також предметно обговорили питання розвитку двосторонніх відносин.