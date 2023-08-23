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Президент України зустрівся з Президенткою Угорщини

23 серпня 2023 року - 19:41

Президент України зустрівся з Президенткою Угорщини

У межах третього саміту міжнародної Кримської платформи Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Угорщини Каталін Новак.

Глава держави відзначив особисту участь Президентки Угорщини в саміті.

«Дякую вам за візит до України, за участь у саміті міжнародної Кримської платформи. Для нас дуже важлива ваша підтримка територіальної цілісності й суверенітету України», – сказав Володимир Зеленський.

Президенти двох держав обговорили питання транскордонної співпраці та спільних ініціатив у Закарпатській області.

Було наголошено на вагомості нещодавньої регіональної поїздки Президента України до Закарпаття та його зустрічі з представниками угорської громади.

Володимир Зеленський акцентував на важливості підтримки України, зокрема з боку Угорщини, у боротьбі з російським агресором, а також на шляху інтеграції нашої країни до Європейського Союзу й НАТО.

Глава держави окремо відзначив допомогу Угорщини в лікуванні поранених українських військовослужбовців і навчанні військових медиків.

Володимир Зеленський і Каталін Новак також предметно обговорили питання розвитку двосторонніх відносин.

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Зустрічі Президента в День Державного прапора України та в межах ІІІ саміту Кримської платформи

23 серпня 2023 року - 11:32
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