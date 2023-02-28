Президент України зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом.

Глава держави привітав Каріма Хана, який не вперше відвідує Київ, і подякував за підтримку, яку відчуває наша держава з боку МКС із першого дня повномасштабного вторгнення Росії.

Володимир Зеленський наголосив, що жахливі злочини, які скоїли на території України російські окупанти, не повинні залишиться непокараними. Винні в них мають бути притягнуті до відповідальності.

«Ми чули від вас сигнали про підтримку й важливість правосуддя. Для нас було важливо це почути, бо це означало, що ми не одні в бажанні домогтися справедливості для України. З вашою допомогою ми зможемо повернути справедливість для Європи та світу. Щоб такі жахливі злочини не могли повторитися в майбутньому навіть теоретично», – сказав Президент.

Глава держави відзначив важливість відкриття офісу прокурора МКС в Україні, яке має відбутися згодом, і повідомив, що наша держава готова всіляко сприяти його роботі.

Президент України також розповів про підготовку конференції з питань справедливості United for justice і запросив прокурора МКС взяти в ній участь.

Крім того, як акцентував Володимир Зеленський, для українського суспільства, зокрема для майбутніх поколінь, надзвичайно важливо, щоб була реакція на випадки депортації Росією українських дітей з окупованих територій нашої держави.

«Як повернути їх назад на батьківщину, до родин? Це надзвичайно складне завдання, і я буду дуже вдячний за ваші ідеї та допомогу в цьому питанні», – сказав Глава держави.

Ще одним важливим пріоритетом він назвав встановлення реальної кількості загиблих на окупованій російськими військами території України.

«Ми навіть не знаємо офіційної кількості загиблих цивільних на територіях, які перебувають під окупацією РФ. Особливо в населених пунктах на сході нашої країни. Це десятки тисяч жертв. Без сумніву, це геноцид українського народу. Але, щоб це визнали, маємо знати долю всіх людей», – наголосив Володимир Зеленський.

Зі свого боку прокурор МКС подякував Президентові за особисте лідерство в питанні відновлення справедливості для України та притягнення винних у злочинах до відповідальності законним шляхом, хоч цей шлях і нешвидкий.

«Бо без верховенства права ми матимемо суспільство, де панує той, у кого більше зброї», – зазначив Карім Хан і додав, що Міжнародний кримінальний суд готовий всебічно співпрацювати для відновлення справедливості.

Він також наголосив на важливості співпраці з Офісом Генерального прокурора України щодо розслідування злочинів, скоєних проти українців під час повномасштабної агресії.

«Ми готові прискорювати роботу, щоб українці й люди в усьому світі якнайшвидше побачили справедливість, а винні отримали покарання», – резюмував прокурор МКС.