Президент України зустрівся з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем у межах першого візиту в Україну глави дипломатії ЄС.

Володимир Зеленський подякував представнику ЄС за візит попри пандемію коронавірусу.

Ключова увага під час зустрічі була приділена питанням мирного врегулювання на сході України та ситуації в тимчасово окупованому Криму.

Високого представника ЄС було поінформовано про безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг виконання домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в Нормандському форматі.

Глава держави подякував Жозепу Боррелю за незмінну підтримку з боку Євросоюзу суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський зауважив, що під час поїздки представників ЄС на Донбас, запланованої цього тижня, європейські посадовці зможуть на власні очі побачити, як дотримується режим «тиші», у яких умовах несуть службу українські військові тощо.

Президент наголосив на критичній важливості збереження тематики деокупації Криму у фокусі уваги ООН та ЄС. Також порушувалося питання створення переговорного майданчика для деокупації Кримського півострова.

«Для нас ключове питання, щоб з’явився постійно діючий майданчик, на якому піднімаються перш за все гуманітарні питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, загалом питання повернення нашої окупованої території», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський і Жозеп Боррель також обговорили підготовку до 22-го Саміту Україна – Європейський Союз, який відбудеться 1 жовтня в Брюсселі. Президент висловив сподівання, що Спільна заява, яка буде ухвалена за результатами Саміту, належно відображатиме рівень амбіцій сторін щодо подальшого поглиблення стратегічного партнерства та економічної інтеграції між Україною та ЄС.

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики запевнив Президента, що ЄС і надалі стоїть на позиції підтримки нашої держави.

«Європейський Союз є найбільшим, найпотужнішим і найнадійнішим партнером України. Ми підтримуємо Україну в плані економічної інтеграції, але також ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Особливо хочу наголосити на тому, що ми надаємо всіляку потужну підтримку реформам, які впроваджуються», – сказав Жозеп Боррель.

Свідченням такої підтримки він назвав і візит представників Євросоюзу на Донбас.

Високий представник ЄС також наголосив, що Європейський Союз ніколи не визнає окупації Криму та не відступить з цієї позиції.

Сторони детально обговорили перебіг реформ в Україні, зокрема Жозеп Боррель привітав лідерство Володимира Зеленського у просуванні таких реформ, як земельна, реформа банківського та небанківського фінансових секторів, боротьба з корупцією та зменшення впливу олігархів.

Президент також поінформував про підготовку судової реформи й запевнив у тому, що нинішня українська влада якнайбільше зацікавлена у побудові незалежної антикорупційної структури та правоохоронної системи задля демократичного розвитку України.