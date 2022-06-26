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Президент України зустрівся зі співголовою Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США

27 червня 2022 року - 14:44

Президент України зустрівся зі співголовою Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч зі співголовою Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США, сенатором Джеймсом Рішем.

Глава держави відзначив важливість візиту американського сенатора в цей непростий для нашої країни час і наголосив, що двопалатна й двопартійна підтримка України сьогодні є вкрай необхідною.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на фронті, а також про нещодавні ракетні удари, які показово відбулися напередодні важливих заходів, зокрема саміту G7 та НАТО, що є викликом безпеці не тільки для України, а й для всього Європейського континенту.

Президент наголосив, що це не має залишитися без твердої відповіді цивілізованого світу – агресор повинен бути покараний.

Під час розмови також було відзначено важливість визнання Росії державою – спонсором тероризму.

Сторони обговорили поглиблення двосторонньої взаємодії в оборонній сфері, посилення санкцій та повоєнну відбудову України.

«Я щиро вдячний Президенту, Конгресу та всьому американському народові за масштабну безпекову й фінансову підтримку», – сказав Володимир Зеленський.

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