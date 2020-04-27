Президент ушанував пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський разом з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем ушанували пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Глава держави поклав квіти до пам'ятника Героям Чорнобиля, що розташований на Чорнобильській АЕС, поблизу енергоблока, де стався вибух у 1986 році.

«Чорнобильська катастрофа – це, без перебільшення, лихо планетарного масштабу. Вона стала не тільки гірким уроком з недавнього минулого, а й пересторогою на майбутнє. Планета Земля є колискою і домівкою для всього людства, і тому її збереження є відповідальністю кожної людини та спільним обов’язком усіх націй світу», – зазначив Володимир Зеленський.

Присутні вшанували пам'ять рятувальників хвилиною мовчання.