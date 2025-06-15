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Президент ушанував пам’ять людей, які загинули від російського обстрілу Києва

19 червня 2025 року - 11:20

Президент ушанував пам’ять людей, які загинули від російського обстрілу Києва

Президент України Володимир Зеленський на місці російської атаки по житловому будинку в Солом’янському районі Києва вшанував пам’ять загиблих.

Глава держави поклав квіти до зруйнованого під’їзду, по якому Росія завдала удару в ніч на 17 червня. Унаслідок цього обстрілу загинули 23 мешканці будинку.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів Президенту, що на місці обстрілу завершили пошукові роботи. До ліквідації наслідків атаки було залучено понад 400 рятувальників та більш ніж 200 одиниць техніки. За його словами, 500 мешканців подали заявки на документування втрати житла.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко поінформував, що понад 1000 людей звернулися по допомогу до районного штабу. Їм надають усю необхідну підтримку.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба доповів, що зараз триває технічне обстеження будинку. Якщо капітальна відбудова буде неможливою, люди отримають компенсації за знищене житло.

Тієї ночі Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні та застосувала 440 «шахедів» і 32 ракети. У Києві внаслідок атаки були пошкоджені будинки у восьми районах.

Цей обстріл забрав життя 28 людей у столиці. 142 жителі постраждали, з них шість – діти.

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