Президент ушанував пам'ять воїнів, які віддали свої життя під час вигнання нацистів з України

У 78-му річницю вигнання нацистів з України встановлено вінок від Президента Володимира Зеленського до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави в місті Києві.

Вигнання нацистів з України тривало майже 700 днів. Воно розпочалося наприкінці 1942 року: 18 грудня першим населеним пунктом, звільненим від окупантів, стало село Півнівка на Луганщині. А 28 жовтня 1944-го на Закарпатті почався бій за останнє окуповане місто, який зрештою закінчився перемогою та повним вигнанням нацистів з України.

Глава держави вшанував пам'ять героїв, які віддали свої життя, визволяючи українську землю від загарбників.

Володимир Зеленський зазначив: зло завжди починає однаково, діє однаково й закінчує теж завжди однаково.

«Визволення України від нацистів у 247-й день нашої боротьби стає символом: результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення нашої України! Так чи інакше, але наша земля завжди стає вільною. Спротив стає гордістю. Боротьба стає перемогою. А Україна стає єдиною!» – наголосив Президент.