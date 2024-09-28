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Участь Президента у заходах із нагоди 83-х роковин трагедії Бабиного Яру
Участь Президента у заходах із нагоди 83-х роковин трагедії Бабиного Яру

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Президент ушанував пам’ять жертв Бабиного Яру

29 вересня 2024 року - 14:20

Президент ушанував пам’ять жертв Бабиного Яру

У 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру Президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять жертв масових нацистських розстрілів під час окупації Києва у 1941–1943 роках.

У церемонії вшанування пам’яті розстріляних євреїв та інших жертв нацистів, яка відбулася на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», також узяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, рабини й посли.

Представники юдейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву. Володимир Зеленський подякував усім присутнім, хто вшанував пам’ять загиблих.

«Ми не можемо забувати про такі страшні часи – фашизму, нацизму. Маємо про це нагадувати всім. Згадувати не лише в Україні, а й нагадувати всім, хто за кордонами нашої держави, що такі страшні часи не можуть повернутися знову», – наголосив він.

Глава держави також відзначив вагомий внесок країн-союзників та єврейського народу в перемогу над нацизмом.

За час окупації нацисти вбили близько 100 тисяч людей у Бабиному Яру – майже все єврейське населення міста. Лише впродовж 29-30 вересня 1941 року вони розстріляли понад 30 тисяч осіб у Києві: дітей, жінок, людей літнього віку. Шлях, яким місцевих жителів гнали до Бабиного Яру, назвали «Дорогою смерті».

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Участь Президента у заходах із нагоди 83-х роковин трагедії Бабиного Яру

29 вересня 2024 року - 14:30
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