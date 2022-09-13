Президент узяв участь у церемонії підняття Державного прапора в деокупованому Ізюмі﻿

Під час робочої поїздки на Харківщину Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України в місті Ізюмі, яке українські військові звільнили від російських окупантів.

Церемонія відбулася на центральній площі міста в присутності захисників України. Під час підняття прапора пролунав Державний гімн України.

Президент подякував військовослужбовцям, які звільняють українські землі від ворога.

«Хочу подякувати вам за те, що зберігаєте наших людей, наші серця, дітей і майбутнє», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави побажав військовослужбовцям здоров’я та успіхів.

«Останні місяці вам надзвичайно складно. Тому дуже вас прошу: бережіть себе, бо ви – найцінніше, що в нас є», – зазначив він.

Президент наголосив, що жоден окупант не зможе підкорити серця українців.

«Напевне, можна тимчасово окупувати території нашої держави. Але точно неможливо окупувати наш народ, українських людей», – переконаний Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що сьогодні, коли захисники звільняють українські землі від окупантів, прапор України набуває особливого значення.

«Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо, сонце. А сьогодні ми, і особливо люди на тимчасово окупованих територіях, дивлячись угору, шукаємо лише одне – прапор нашої держави. Це значить, що герої тут. Це значить, що ворога немає, він утік», – сказав Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять захисників, які віддали свої життя за Україну.

Глава держави коротко поспілкувався з міським головою Ізюма Валерієм Марченком щодо ситуації в населеному пункті.