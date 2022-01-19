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Президент узяв участь у вшануванні пам'яті воїнів, загиблих за незалежність України

20 січня 2022 року - 10:11

Президент узяв участь у вшануванні пам'яті воїнів, загиблих за незалежність України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вшануванні пам’яті українських військових, які загинули в цей день за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

Біля Пам'ятного дзвона, розташованого на території Міністерства оборони, було оголошено прізвища 54 військовослужбовців, полеглих цього дня у різні роки війни. Серед них – 51 воїн, що героїчно загинув 20 січня 2015 року, захищаючи Донецький аеропорт.

Після кожного озвученого прізвища військовослужбовець роти почесної варти бив у дзвін, а салютна група робила залпи зі стрілецької зброї.

Потому Президент поклав квіти до Пам’ятного дзвона.

У церемонії вшанування також взяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони України Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Президент узяв участь у вшануванні пам'яті воїнів, загиблих за незалежність України

20 січня 2022 року - 10:17
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