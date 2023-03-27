Президент узяв участь у заходах з нагоди річниці героїчної оборони Охтирки

Під час робочої поїздки в Сумську область Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди річниці героїчної оборони міста Охтирки від російських загарбників.

«На Сумщині, у нашій Охтирці, ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей, наших героїв, усіх українців та українок. Тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю й тим самим – за всю нашу державу. Тих, хто знищував російські колони тут і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України й українського народу», – сказав Глава держави у виступі.

Президент зазначив, що Охтирка пережила важкі втрати й жорстокі ворожі удари, коли російські загарбники били з авіації по житлових кварталах, обстрілювали з реактивної артилерії дитячий садок та іншу цивільну інфраструктуру, коли забирали життя людей.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав життя за незалежність України. Зокрема були поіменно згадані військовослужбовці та цивільні, що загинули під час оборони Охтирки.

Глава держави наголосив, що впевненість у перемозі України складається з героїзму багатьох громадян, багатьох наших міст-героїв, які не скорилися окупанту й боролися за волю та Україну.

На переконання Володимира Зеленського, у боях за Охтирку та всю Сумщину українці виборювали захист і для інших міст, зокрема для Харкова та Києва.

«Для мене велика честь – вручити сьогодні Охтирці почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця», – сказав він.

Відзнаку з рук Президента отримали міський голова Павло Кузьменко, голова ВЦА та міський комендант.

Як наголосив Глава держави, у Сумській області, неподалік Охтирки, проходить державний кордон України, якого жодному тирану не стерти.

«Українці житимуть тут, на своїй землі, у своїх містах і селах, які ми маємо відновити після війни. І я впевнений, це обов'язково буде», – зазначив Володимир Зеленський.

Він також акцентував, що Україна ніколи не пробачить тих злочинів, які скоїла Росія на українській землі.

«Справедливість для нас сьогодні – головне, тому ми не пробачимо того, що було зроблено проти українців, проти України. Притягнемо до відповідальності всіх убивць із Російської Федерації, терористів і саму державу-агресора. І жодної рани, завданої цією війною, ми не залишимо на тілі нашої держави. Відбудуємо абсолютно все зруйноване. І зробимо все, щоб усі ці міста й села відродилися», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вручення державних нагород учасникам оборони міста Охтирки.

Ордени «За мужність» ІІІ ступеня та медалі «За військову службу Україні» від Глави держави отримали військовослужбовці ЗСУ.

Ордени й медалі також були вручені працівникам Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, Президент вручив нагороди чотирьом цивільним особам: орден княгині Ольги ІІІ ступеня та ордени «За мужність» ІІІ ступеня, якого одна особа була удостоєна посмертно.