Президент узяв участь в іспансько-українській технологічній зустрічі з керівниками провідних оборонних підприємств Іспанії

У Мадриді Президент України Володимир Зеленський узяв участь в іспансько-українській технологічній зустрічі, яка була присвячена розвитку оборонної співпраці. Зустріч відбулася на підприємстві Indra Group за участю міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес.

Представники іспанських оборонних підприємств продемонстрували Главі держави техніку, яку вони виробляють: протидронові системи, турелі, повітряні та наземні дрони, радари дальнього виявлення і боєприпаси.

Виробники розповіли про свої розробки, виробничі спроможності, можливості застосування озброєння та його технічні характеристики.

Під час зустрічі обговорили потенційну оборонну співпрацю та спільні проєкти. Президент наголосив, що Україна зацікавлена в такому співробітництві з Іспанією.

«Говоритиму з Прем’єр-міністром Санчесом про те, як зміцнити нашу оборону й нашу промисловість – України та Іспанії. Чим більше двосторонніх зв’язків з державами Євросоюзу, тим більше інтегрованості з Європою», – наголосив Володимир Зеленський.