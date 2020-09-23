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Президент в інтерв’ю HARDtalk: Зробити ключові зміни та залишитися в історії Української держави – більше амбіцій у мене немає

12 жовтня 2020 року - 13:25

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що не женеться за високими рейтингами, натомість прагне змінити країну й залишитися в її історії. Про це він розповів у інтерв'ю для програми ВВС HARDtalk.

Глава держави зазначив, що сьогодні його рейтинг відповідає рівню довіри, який українські громадяни висловили йому під час першого туру президентських виборів у 2019 році.

«Все дуже просто: у першому турі я переміг, десь 33% було. Зараз у мене ті самі цифри. Я розумію, що люди бачать, що я людина відкрита, я працюю 24/7, я роблю все заради країни», – зауважив Президент.

Що ж до другого туру президентських перегонів, за результатами якого Володимир Зеленський отримав 73% голосів виборців, то, на його переконання, це був радше своєрідний «вирок» чинному на той час Президентові Петру Порошенку.

Водночас Глава держави наголосив, що не «чіпляється» за рейтинги.

«Для мене нічого не має значення, крім того, щоб я щось зміг змінити. Зробити ключові зміни в Україні. І залишитися в історії своєї держави. Більше амбіцій у мене немає», – заявив Володимир Зеленський.

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