Президент відбув з робочою поїздкою до Тернопільської області

Президент України Володимир Зеленський відбув з робочою поїздкою до Тернопільської області.

У Тернополі Глава держави візьме участь у нараді з питань розвитку спиртової галузі України та представить новопризначеного голову Тернопільської обласної державної адміністрації.

Також Володимир Зеленський відвідає місцеву школу, де у 1918-1919 роках розміщувався уряд ЗУНР.

Крім того, Президент ознайомиться зі станом будівництва та перспективами розвитку Центру веслування та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль».