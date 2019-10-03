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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

3 жовтня 2019 року - 22:39

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Президент відбув з робочою поїздкою до Тернопільської області

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Президент відбув з робочою поїздкою до Тернопільської області

1 листопада 2019 року - 10:22

Президент України Володимир Зеленський відбув з робочою поїздкою до Тернопільської області.

У Тернополі Глава держави візьме участь у нараді з питань розвитку спиртової галузі України та представить новопризначеного голову Тернопільської обласної державної адміністрації.

Також Володимир Зеленський відвідає місцеву школу, де у 1918-1919 роках розміщувався уряд ЗУНР.

Крім того, Президент ознайомиться зі станом будівництва та перспективами розвитку Центру веслування та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль».

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