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Президент відкриє перший день форуму «Україна 30. Гуманітарна політика»

12 липня 2021 року - 18:58

Президент України Володимир Зеленський у вівторок візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Гуманітарна політика», який триватиме у столиці 13-14 липня.

Глава держави відкриє форум, перша сесія якого присвячена розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

Також учасники заходу обговорять питання розвитку Національного музею Голодомору, будівництво другої черги якого має бути завершене до Дня Незалежності України.

Крім того, у центрі уваги будуть положення законів «Про корінні народи України», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а також нового законопроекту «Про національні спільноти».

У заході візьмуть участь представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, інших державних інституцій, Меджлісу кримськотатарського народу, експертного середовища та громадськості.

Стежте за трансляцією на YouTube-каналі: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw

А також на фейсбук-сторінці: facebook.com/Forum.Ukraine30

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