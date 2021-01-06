Президент відстоює соціальну справедливість у тарифах

Президент України Володимир Зеленський наполягає на обов’язковій соціальній справедливості, особливо коли йдеться про питання тарифів для населення. Адже очевидно, що в державі не може бути тарифної дискримінації, і тому всі верстви населення мають отримати зрозуміле тарифне ціноутворення.

За ініціативою Глави держави уряд уже напрацював інструменти для тимчасового зниження цін на газ для населення до 6,99 грн за 1 кубометр. Передусім це стосувалось індивідуальних домогосподарств.

Водночас певна частина населення отримує послуги з опалення через теплокомуненерго. Ціноутворення на опалення у регіональних теплокомуненерго значно складніше, а тому ціни для населення, яке одержує опалення через ці структури, бувають суттєво вищими.

Тому за завданням Президента сьогодні уряд провів нараду з представниками органів місцевого самоврядування, на якій були розглянуті пропозиції від НАК «Нафтогаз України» та напрацьовані відповідні механізми для вирівнювання тарифів для всіх соціальних категорій. Таким чином Кабмін допоможе зняти додаткове навантаження з органів місцевого самоврядування. Пропозиції НАК «Нафтогаз України» дадуть змогу збалансувати ціни на газ на програми централізованого опалення в містах і селах.

«Президент України дав завдання тісно співпрацювати з регіональними лідерами задля зниження ціни на газ для всього населення. Ми будемо робити все можливе заради встановлення соціальної справедливості в ціноутворенні на опалення. Більш того, не сумніваюся, що ми знайдемо порозуміння з очільниками територіальних громад», – наголосив радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов.