Президент відвідав державну українсько-угорську школу в Будапешті

У Будапешті Президент України Володимир Зеленський відвідав школу, де навчаються українські діти.

Це перша державна українсько-угорська двомовна середня школа та гімназія. Про її створення Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовилися під час візиту очільника угорського уряду до Києва цьогоріч у липні.

«Хочу подякувати угорській стороні за те, що виконані наші домовленості. Школа працює, і діти здобувають освіту», – наголосив Президент.

Глава держави оглянув школу та поспілкувався з учнями середніх і старших класів. Крім того, діти заспівали пісню, яку самі підготували до шкільного тижня української мови та писемності.

«Дуже радий вас бачити. Ви молодці, що не забуваєте Україну. Ви маленькі українці, але будете дорослими та міцними. Дуже радий, що ви все пам’ятаєте, вивчаєте й після перемоги обов’язково повернетеся в Україну», – сказав Володимир Зеленський.

Школа запрацювала 31 серпня цього року. Її фінансування повністю забезпечує Угорщина. Навчання здійснюється українською, але програма охоплює також вивчення угорської та англійської мов. Зараз тут здобувають знання понад 300 дітей і працюють 33 вчителі. Загалом школа розрахована на 700 учнів.