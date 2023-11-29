Президент відвідав метрошколу в Харкові та поспілкувався з учнями

﻿У межах робочої поїздки до Харківської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з організацією навчання школярів на станції Харківського метрополітену «Університет».

Глава держави відвідав класи, де тривали уроки математики, англійської мови та музики. Володимир Зеленський поспілкувався з дітьми й поцікавився подробицями навчання. Учні розповіли Президенту про улюблені шкільні предмети та свої захоплення.

Крім того, Президент відзначив нагородами та почесними званнями педагогічних працівників Харківщини. Глава держави нагородив педагогів орденами княгині Ольги ІІІ ступеня, а також присвоїв почесні звання «Заслужений працівник освіти України» та «Заслужений вчитель України».

«Приємно бути на Харківщині, бачити дітей, їхні усмішки, оченята – маленькі, дуже приємні, але вже трішки дорослі – через усі випробування, які діти проходять разом з усією країною. Я хочу вам усім подякувати за те, що Харківщина не порожня, за те, що тут є прекрасні діти, люди різних професій. Безумовно, є ви – вчителі. Якщо є школа, навіть така креативна, є й життя. Дякую за вашу роботу, за служіння дітям України. Хочу подякувати за те, що ви в Україні, з українськими дітьми, дякую за те, що ви несете знання нашим дітям під час війни і що війна не зупинила вас», – наголосив Володимир Зеленський.

На станції «Університет» навчається 831 дитина із 40 класів, які закріплені за 11 закладами освіти.

Приміщення для навчання дітей розташовані на п’яти станціях Харківського метрополітену: «Університет», «Перемога», «Тракторний завод», «Метробудівників» та «Академіка Павлова». Сформовано 105 класів, у яких навчаються 2094 учні 1–11-х класів. Кабінети закріплені за 26 ліцеями. Діти навчаються у дві зміни.

Школярів з усього міста безкоштовно підвозять автобусами за 12 маршрутами в супроводі патрульної поліції. В автобусах із дітьми перебувають особи супроводу.