Президент відвідав поранених захисників України у Дніпропетровській обласній лікарні та зустрівся з медиками

У межах робочої поїздки на Дніпропетровщину Президент Володимир Зеленський відвідав поранених військовослужбовців Збройних Сил України, які проходять лікування у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова. З початку повномасштабної агресії Росії проти України заклад став оперативним центром надання допомоги пораненим військовим і цивільним.

Глава держави побажав захисникам, серед яких є важкопоранені, одужання. Він відзначив їхню мужність, героїзм і самовіддане служіння Батьківщині.

Володимир Зеленський також передав пораненим військовим державні нагороди.

Крім того, Президент зустрівся з лікарями й медичним персоналом. Він зазначив, що результат їхньої роботи щодо допомоги пораненим військовим і цивільним викликає почуття гордості за те, що в нашій державі є такі великі люди.

«Ви на такій самій передовій, як і Збройні Сили України, на своєму місці, дуже складному. І все це витримуєте. Дуже вам дякую за велику службу», – наголосив Володимир Зеленський.

Главі держави розповіли, що станом на 6 липня 2022 року в лікарні було зареєстровано 3791 звернення поранених, травмованих військових і цивільних із зони бойових дій, зокрема внутрішньо переміщених осіб. З них 3014 звернення від військових (79,5%). Проліковано 3362 особи. Померло 169 пацієнтів (тобто летальність становить 4,8%). Це пацієнти, які надходили у вкрай важкому та критичному стані, з пораненнями та ушкодженнями, несумісними з життям.

Президент зазначив, що такий відсоток успішного лікування поранених є промовистим показником професіоналізму українських лікарів.