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Президент відвідав студентський гуртожиток Хмельницького національного університету

4 червня 2020 року - 11:46

У межах робочої поїздки до Хмельницької області Президент України Володимир Зеленський позапланово відвідав один з гуртожитків Хмельницького національного університету, де станом на початок року навчалося понад 7,5 тис. осіб. Всього заклад вищої освіти має п'ять гуртожитків, які розраховані на 2500 місць.

Глава держави особисто перевірив, у яких умовах проживають студенти. Зокрема, оглянув кухню, житлові та душові кімнати, а також тренажерний зал, який студенти відремонтували власноруч.

Після зустрічі з очільниками закладів вищої освіти 2 червня Президент вирішив включити зведення та ремонт гуртожитків у програму «Велике будівництво» задля забезпечення комфортних умов проживання студентів.

«Це непоганий гуртожиток, порівняно з тими, які я бачив. Видно, що мешканці утримують його в порядку. Нам потрібна програма створення сучасних якісних гуртожитків по всій країні», – сказав Володимир Зеленський після відвідання гуртожитку у Хмельницькому.

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