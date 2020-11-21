Президент відвідав Військово-медичний клінічний центр Східного регіону

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочою поїздкою у Дніпропетровській області, ознайомився з роботою Військово-медичного клінічного центру Східного регіону.

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні в медичному центрі, та побажав їм швидкого одужання.

«Ми вдячні вам за вашу службу від усіх українців», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський вручив медаль «За військову службу Україні» солдату Микиті Петренку, який був поранений у зоні проведення Операції об’єднаних сил. Глава держави поцікавився станом його здоров’я та подальшими планами. Микита Петренко планує повернутися на фронт після завершення лікування.

Також Володимир Зеленський вручив цінний подарунок старшому лейтенанту Владиславу Токареву, який отримав опіки під час гасіння пожежі в зоні проведення ООС.

Президент поспілкувався з лікарями медичного центру.

«Дякую вам за те, що ви бережете наших військових, які захищають наші кордони, нашу територію, наші життя й наш суверенітет», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський вручив медикам державні нагороди. Орденом Данила Галицького нагороджено підполковника медичної служби Андрія Байцуренка. Медаллю «За військову службу Україні» – старшого сержанта Наталію Плитусяк.

Президент поцікавився питанням капітального ремонту будівлі медичного центру. Він зазначив, що ремонт має розпочатися у 2021 році.

«Тут треба робити капітальний ремонт, і щоб у 2021 році ми його розпочали. Тут кілька корпусів, тому треба розібратися. З вас – продовжувати зберігати життя бійців, з нас – ремонт», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до медиків.

Медичний центр розташований у місті Дніпрі. У закладі працює близько 300 військовослужбовців та цивільних осіб. З 2014 року клінічний центр бере активну участь у медичному забезпеченні проведення АТО/ООС, приймаючи поранених. Проведено лікування понад 24 тисяч поранених і хворих. Анестезіологічною бригадою Військово-медичного клінічного центру Східного регіону у період з 2014 року до листопада 2020 року із зони проведення АТО/ООС евакуйовано 3062 поранених, 3722 травмованих, 6784 хворих. З них гелікоптером – 5364, реанімобілем – 897.

Також Президент ушанував пам’ять загиблих героїв Революції Гідності та бійців АТО/ООС.

Глава держави поклав квіти до стели зі світлинами загиблих героїв АТО/ООС та меморіалу Героїв Небесної сотні на Алеї пам’яті у Дніпрі.