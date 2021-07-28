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«Україна. Київська Русь. 1033»: звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Хрещення Київської Русі – України
«Україна. Київська Русь. 1033»: звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Хрещення Київської Русі – України

28 липня 2021 року - 10:39

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Президент відвідує південь України

9 серпня 2021 року - 10:43

Вітання Президента України з нагоди Дня будівельника України

8 серпня 2021 року - 09:00

Президент підтримав удосконалення механізмів формування мережі ліцеїв

6 серпня 2021 року - 15:19

Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин

6 серпня 2021 року - 14:11

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Участь Президента України у презентації заходів до 30-річчя Незалежності України
Участь Президента України у презентації заходів до 30-річчя Незалежності України

2 серпня 2021 року - 14:12

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Президент відвідує південь України

9 серпня 2021 року - 10:43

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Миколаївської та Одеської областей.

Глава держави ознайомиться з роботою командування oб'єднаних cил Збройних Сил України та новозбудованими об'єктами військової інфраструктури.

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