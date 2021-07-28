Президент відвідує південь України

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Миколаївської та Одеської областей.
Глава держави ознайомиться з роботою командування oб'єднаних cил Збройних Сил України та новозбудованими об'єктами військової інфраструктури.
9 серпня 2021 року - 10:43
8 серпня 2021 року - 09:00
6 серпня 2021 року - 15:19
6 серпня 2021 року - 14:11
2 серпня 2021 року - 14:12
9 серпня 2021 року - 10:43
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Миколаївської та Одеської областей.
Глава держави ознайомиться з роботою командування oб'єднаних cил Збройних Сил України та новозбудованими об'єктами військової інфраструктури.