Президент відзначив рятувальників, медиків, нацгвардійців і поліцейських, які працюють на місці російського удару в Кривому Розі

Увесь день після російського удару по Кривому Рогу в місті роблять усе можливе для порятунку людей. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

За словами Глави держави, деяких поранених, в особливо важкому стані, направили в Дніпро і лікарі намагаються зберегти якнайбільше життів.

Унаслідок цього російського удару загинуло 18 людей, із них 9 – діти. Найменшому хлопчику було 3 роки. Після обстрілу балістикою Росія завдала ще одного удару по Кривому Рогу – дронами. Загинула одна людина, і були поранені. Президент висловив співчуття всім рідним та близьким.

Володимир Зеленський відзначив представників ДСНС, медиків, нацгвардійців і поліцейських, які рятують постраждалих та працюють на місці балістичного удару.

Це працівники Головного управління ДСНС України на Дніпровщині: начальник 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Олександр Парубенко, заступник начальника 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Василь Денисюк, провідний інспектор Світлана Чередниченко та психологи Сергій Гайдамака й Тетяна Куценко.

Працівники Державного гірничорятувального загону ДСНС України: командир відділення оперативного взводу Павло Дорошенко, командир відділення другого взводу Євген Білокриницький, помічник командира оперативного взводу Андрій Сірий.

Медики: парамедик виїзної бригади екстреної медичної допомоги Григорій Максименко та фельдшер з медицини невідкладних станів Дмитро Фурсенко.

Нацгвардійці: молодший лейтенант Владислав Тичина та старший солдат Олександр Васильчик.

Поліцейські: поліцейський полку патрульної поліції в місті Кривий Ріг Іван Труш, заступник начальника відділення поліції – начальник слідчого відділення Криворізького районного управління поліції Ілля Богдан, начальник сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Микола Гармаш, т.в.о. командира взводу полку патрульної поліції в місті Кривий Ріг Володимир Тітов.

«Я дякую вам, я дякую всім вашим колегам, кожному в комунальних службах міста, хто дбає про людей, усім лікарям та медичним сестричкам, кожному волонтеру, який підключився до допомоги, і всім, хто дбає про наших людей, про нашу країну. Важливо бути всім разом», – наголосив Президент.