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Зустріч Президента з учасниками національної паралімпійської збірної команди України – чемпіонами та призерами ХVIІ літніх Паралімпійських
Зустріч Президента з учасниками національної паралімпійської збірної команди України – чемпіонами та призерами ХVIІ літніх Паралімпійських

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Президент відзначив українських паралімпійців та їхніх тренерів державними нагородами

19 вересня 2024 року - 18:33

Президент відзначив українських паралімпійців та їхніх тренерів державними нагородами

Президент Володимир Зеленський зустрівся з учасниками національної паралімпійської збірної команди України – чемпіонами та призерами ХVIІ літніх Паралімпійських ігор у Парижі та відзначив їх державними нагородами. У церемонії також узяли участь Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Глава держави зазначив, що Україна пишається всіма своїми спортивними героями, адже паралімпійці ще раз продемонстрували світові, що українці – нація сильних людей.

«Ваші перемоги вкотре довели: наші люди здатні долати абсолютно всі перешкоди та складнощі, як ніхто вміють боротися та здобувати перемоги», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський подякував спортсменам за безліч безцінних, теплих емоцій, які вони принесли українцям у ці непрості часи.

«Дякую вам за вашу силу, за це ваше вміння бути вище, ніж будь-які обставини. І хочу подякувати всій нашій команді України – кожному й кожній, хто працює зі збірною, хто допомагає, хто вас постійно підтримує», – сказав він.

Президент відзначив паралімпійців та їхніх тренерів державними нагородами, а також присвоїв почесні звання. 

Крім того, паравелосипедист Павло Баль подарував Главі держави спортивну форму національної паралімпійської збірної України.

Цього року наша команда вже увосьме була представлена на Паралімпійських іграх. 138 спортсменів узяли участь у змаганнях із 17 видів спорту. Загалом паралімпійці здобули 82 медалі: 22 золотих, 28 срібних і 32 бронзові. Вони посіли сьоме місце в загальному заліку і п’яте – за кількістю нагород.

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Зустріч Президента з учасниками національної паралімпійської збірної команди України – чемпіонами та призерами ХVIІ літніх Паралімпійських

19 вересня 2024 року - 17:38
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №635/2024

Про відзначення державними нагородами України членів національної збірної команди України на ХVІІ літніх Паралімпійських іграх 2024 року
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