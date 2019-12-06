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Президент вирішив звільнити голів Закарпатської та Львівської ОДА через відсутність результатів

24 грудня 2019 року - 16:22

Президент вирішив звільнити голів Закарпатської та Львівської ОДА через відсутність результатів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити через відсутність результатів голову Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка та голову Львівської облдержадміністрації Маркіяна Мальського.

«Не через те, що вони недосвідчені чи нечисті на руку люди, а через те, що у цих двох областях ми не побачили жодного результату. Тому хочу подякувати голові Закарпатської ОДА Ігорю Бондаренку та голові Львівської ОДА Маркіяну Мальському», – повідомив Глава держави під час засідання Ради розвитку громад та територій.

Володимир Зеленський зауважив, що в Україні – складна ситуація з кадрами через маленькі зарплати у багатьох чиновників на місцевому рівні, зокрема в голів обласних державних адміністрацій.

«Коли ми вас обирали, то ми усвідомлювали, що це виклик. Розумію, що хтось із вас пропрацював чотири місяці, хтось – три, хтось тільки ввійшов у роботу. Але ми говорили про те, що дивитимемося на вас. Розуміємо, що ніхто з вас не бере хабарів. Це дуже важливий момент. Але, крім цього, потрібні ще конкретні результати, бо саме за результатами ми можемо оцінювати роботу», – наголосив Президент.

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