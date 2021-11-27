Президент виступив у парламенті зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України та вручив державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський відповідно до статті 106 Конституції виступив у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України та вручив державні нагороди.

У пленарному засіданні парламенту також взяли участь: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представники уряду, керівники центральних органів виконавчої влади, керівники судової гілки влади, судді Конституційного Суду, голови обласних рад, керівники дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій.

Уперше на пленарне засідання Верховної Ради були запрошені представники громадськості, серед яких – рідні загиблих захисників України.

Глава держави назвав символічним, що його звернення зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України відбувається саме сьогодні, у 30-ту річницю проведення Всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України.

«1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності України, яку підтримала абсолютна більшість громадян України. З усіх регіонів, включно з Донбасом і Кримом. 30 років тому ми зробили великий крок. Але не пішли далі. Ми відновили, проголосили, обрали й здобули незалежну Україну. Але так і не почали її будувати. Незалежну від чужого впливу та чужих інтересів», – сказав Володимир Зеленський.

«Таку країну останні два з половиною роки будуємо ми всі разом. Насправді вільну, дійсно самостійну, реально незалежну», – додав він.

Після виступу зі щорічним Посланням до Верховної Ради Президент України вручив державні нагороди та надав почесні звання з нагоди 30-річчя проведення Всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України.

Зокрема, Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» учаснику бойових дій у складі Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» Дмитру Коцюбайлу, відомому за позивним «Да Вінчі».

Він – наймолодший командир штурмової роти ДУК «Правий сектор», який перебуває на фронті з початку російсько-української війни. У 2014 році зазнав важкого поранення танковим снарядом у населеному пункті Піски Донецької області. Після одужання через три місяці реабілітації повернувся на фронт, де донині продовжує відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України.