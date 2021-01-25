Президент вітає ухвалення закону про монетизовані компенсації людям, у яких встановлене електроопалення

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою Закону «Про внесення змін до додатка № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію».

Закон дасть змогу компенсувати витрати на електрику громадянам, котрі користуються електричним опаленням, у зв’язку з підвищеними тарифами. На ці потреби з бюджету буде виділено 1,4 млрд грн.

Компенсації виплачуватимуть тим, чиї домівки не газифіковані, не підключені до централізованого газопостачання, і хто має обігрівати їх за допомогою електроопалювальних установок. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу.

«Це частина соціальної справедливості. Ми знизили тарифи для тих, хто опалює домівки газом, повинні так само піклуватися й про людей, які мають обігрівати житло за допомогою електрики. Держава має стояти на захисті своїх громадян, серед іншого і в економічному плані», – зазначив Володимир Зеленський.