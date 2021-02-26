Президент візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя» 1 березня

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя» 1 березня.

Форум відбудеться у Києві 1-3 березня з дотриманням усіх карантинних норм.

У заході також візьмуть участь представники Офісу Президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7 та профільні експерти.

Учасники форуму обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів, а також проект нового Кримінального кодексу та перспективи рекодифікації Цивільного кодексу України.

Охочі матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.

Докладніше про подію, умови акредитації представників ЗМІ, трансляцію можна дізнатися за посиланням: https://ukraine30.com/justice/

Крім того, на полях форуму 1 березня відбудеться підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками у межах Державної програми «Доступна іпотека 7%». У заході братимуть участь міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, керівники банків та родини-позичальники.

Церемонія підписання розпочнеться о 9:15.

Стежте за трансляцією на YouTube-каналі: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw

А також на фейсбук-сторінці: facebook.com/Forum.Ukraine30