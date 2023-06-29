Президент Володимир Зеленський на церемонії вручення премії Chatham House 2022: Ця відзнака для України – ще один доказ того, що світ вірить в нашу державу, українців і в нашу перемогу

Дорогі друзі!

Вдячний за вашу увагу до України та за вашу повагу до України.

Українські воїни, весь наш прекрасний народ справді заслуговують найвищих відзнак. Мільйони наших людей воюють і працюють заради нашої свободи, спільної з вами свободи, не лише української, а всіх вільних націй. Я впевнений: ми збережемо свободу. І ваша відзнака, зокрема… Відзнака Chatham House для України – це ще один доказ, що світ вірить в Україну, вірить в українців, вірить у нашу перемогу.

Пані та панове!

Тисячі й тисячі наших воїнів відзначились у боях проти окупантів. Сьогодні мої помічники підготували три нові укази про відзначення державними нагородами наших героїв. Одразу 419 наших воїнів, чоловіків і жінок, які ціною своєї крові, болю, втрати побратимів воюють за свободу.

Я хочу, щоб ви знали: щодня ми маємо успіхи на передовій завдяки нашим героїчним воїнам та, звичайно, завдяки підтримці наших партнерів. І Сполучене Королівство є одним з очевидних лідерів підтримки. Дуже дякую!

Щодня наші воїни відбивають російські штурми, крок за кроком звільняють нашу землю і людей, щодня ми робимо російську тиранію слабшою – такою, якою вона й має бути, щоб наш світ був у безпеці. За час повномасштабної війни вже понад 49 тисяч наших воїнів відзначені державними нагородами за хоробрість у боях. 245 воїнам присвоєно звання Героя України. Уявіть, які інтенсивні бої відбуваються та які сильні наші люди! Така кількість заслужених нагород за особливу відвагу й сміливість відображає справді масову відвагу та сміливість українців.

Будь ласка, завжди підтримуйте наших людей – вони на це заслуговують. І я вірю, що вже дуже скоро може настати день, коли український внесок у глобальну свободу та міцність нашого народу будуть відзначені юридичним визнанням нашої держави союзницею вашої держави та всіх вільних націй, членів НАТО.

Треба визнати чесно: мир у Європі – це Альянс. Щоб ніколи знову не повторилася агресія проти того чи іншого європейського народу і щоб ніколи знову не знадобилася така самопожертва воїнів, безпекові інституції, зокрема євроатлантичні інституції, мають реально захищати мир. І тепер це реально лише разом з Україною – вільною, сильною і, звичайно, в НАТО. Лише разом з нашими героями.

Слава всім українським героям! Дякую вам за цей день! Дякую за підтримку! Дякую тобі, Сполучене Королівство!

Слава Україні!