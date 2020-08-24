Президент Володимир Зеленський вдруге за свою каденцію відвідав «Південмаш»: Готові зробити все, щоб підприємство було українським брендом, цікавим для інвесторів

Перебуваючи з робочою поїздкою у Дніпропетровській області, Президент України Володимир Зеленський відвідав державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова», що входить до переліку стратегічних об'єктів. Це – другий візит Володимира Зеленського на завод за рік перебування на посаді.

«Південмаш» – багатопрофільне машинобудівне підприємство, що виробляє продукцію для оборонної промисловості, авіаційного транспорту, сільського господарства, теплових електростанцій, а також займається виробництвом, випробуванням, експлуатацією ракет-носіїв, ракетних двигунів, космічних апаратів.

Глава держави наголосив на необхідності негайного фінансового оздоровлення заводу, адже «Південмаш» був і має залишитися одним з найкращих у вітчизняній промисловості. Для цього в липні Верховна Рада ухвалила закон, щоб вирішити проблеми з боргами підприємства та з заборгованістю із зарплатні. Ціна питання – понад 2 мільярди гривень. Усі борги – особливо із зарплати – мають бути закриті вже у вересні, зауважив Президент.

«Питання зі всіма боргами вирішено. Я вдячний усій нашій команді й депутатам, які допомагали його розв'язанню. Залишався борг із заробітних плат близько 220 мільйонів гривень, але сьогодні Кабінет Міністрів України вирішить це питання. Ми це узгодили, домовились. Складно знаходити гроші, але люди важливі. Тому сьогодні «Південмаш» буде повністю без боргів», – повідомив Глава держави під час спілкування з колективом підприємства.

«Хочемо, щоб у вас було нове відчуття, що дійсно державі не байдуже, що відбувається у вас, – додав він. – Щоб ми наступного разу приїхали до вас, і тут стояли тисячі працівників: і ви, і досвідчені, й молоді. І ми для цього готові все робити, готові підтримувати «Південмаш» та інші принципові, стратегічні підприємства».

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що держава готова допомогти підприємству із замовленнями.

«Щодо контрактів – ми готові також підставляти плече, готові зробити все можливе, щоб «Південмаш» був українським брендом і повернув увагу різних західних інвесторів, зацікавлених у його продукції», – сказав Президент.

Окремо Глава держави відзначив можливість проведення переговорів щодо військових замовлень для підприємства.

«Працювати ми вміємо, хочемо й будемо. Тому ваша допомога неоціненна в тому, щоб були замовлення», – зауважив генеральний директор «Південмашу» Сергій Войт.